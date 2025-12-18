Merz insiste en Bruselas es que hora de ratificar el acuerdo con Mercosur tras 26 años

Bruselas, 18 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves al entrar a la cumbre europea que espera que los líderes den el visto bueno para la ratificación del acuerdo con Mercosur, tras 26 años de negociaciones y dijo que este es importante para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo.