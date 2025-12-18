Orbán dice que el acuerdo con Mercosur es un "tiro en las piernas" para el campo europeo

"Hungría es uno de los países que no apoya (el acuerdo con) Mercosur", afirmó Orbán ante la prensa al entrar en la cumbre de los Veintisiete y añadió que el tratado "mataría a los agricultores de la UE".

"Es un tiro en las pierna de los agricultores", enfatizó el primer ministro, que al mismo tiempo opinó que en el Consejo Europeo hay suficientes líderes que se oponen al acuerdo "como para rechazarlo".

Aunque en principio no forma parte de la agenda de la cumbre, los Veintisiete deben aún dar su visto bueno a un acuerdo negociado durante veinticinco años para que pueda firmarse el sábado en Iguazú (Brasil).

Orbán agregó que los agricultores "tienen razón en un 100 %", y recordó que también afrontan el problema que significa para ellos el Pacto Verde Europeo ('Green Deal').

"El 'Green Deal' significa que la labor de los agricultores está exageradamente regulada, lo que comprende más gastos y desventajas de competitividad", afirmó el jefe de Gobierno húngaro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró al entrara a la cumbre que es "de enorme importancia" que los líderes de la UE den luz verde al acuerdo comercial con Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que es una pieza clave en la estrategia de competitividad de la UE.

También el canciller alemán, Friedrich Merz se expresó a favor de la firma del acuerdo al explicar que espera que los líderes den el visto bueno para la ratificación y dijo que este es importante para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo.

La UE acordó el miércoles ciertas salvaguardas para tranquilizar a los agricultores -que este jueves han bloqueado el centro de Bruselas con cientos de tractores- y para vencer las reticencias de países como Francia e Italia.