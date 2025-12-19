El Gobierno francés apelará la decisión judicial de no suspender la actividad de Shein

"A petición del primer ministro, el Gobierno recurrirá esta decisión. Estas plataformas deben estar reguladas y seguiremos actuando, tanto en Francia como en Europa, para que así sea. No nos quedaremos de brazos cruzados", indicó el ministro francés de Comercio y Pymes, Serge Papin, a través de su cuenta de X.

Papin señaló que el Ejecutivo "toma nota" de la decisión judicial, pero recalcó que "el peligro de estas plataformas es real" y que el Estado había acudido a la Justicia "para proteger a los consumidores y sobre todo a los menores".

En su dictamen de este viernes, que llegó tras varios aplazamientos, el Tribunal Judicial de París juzgó desproporcionado autorizar la suspensión del gigante comercial asiático al tener en cuenta que Shein había retirado voluntariamente los productos ilegales tras los señalamientos.

La decisión sí reconoce un "daño grave al orden público", tanto por la venta de las muñecas sexuales como por el hallazgo posterior de venta de armas y medicamentos, pero considera que eran problemas "puntuales" y que fueron solventados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La polémica con Shein en Francia emergió a comienzos del pasado noviembre, tras el señalamiento de la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma por parte de las autoridades de la competencia francesas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno amenazó con la suspensión inmediata de la plataforma, pero para evitar ese cierre en ese momento la plataforma china decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa, además de retirar los productos incriminados dentro de los plazos temporales marcados por la ley para este tipo de casos.

El Ejecutivo renunció al cierre inmediato, pero mantuvo abierto un procedimiento judicial contra el gigante de comercio electrónico ante la Justicia, destinado a obtener esta suspensión de tres meses que finalmente ha sido rechazada.

Acciones similares se anunciaron entonces contra los portales AliExpress y Joom, en los que también se encontraron muñecas similares.

Además, Shein protagonizó una fuerte controversia en París por su desembarco en el céntrico e icónico centro comercial Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) y a nivel europeo ha sido también objeto de investigaciones por la venta de productos ilegales y peligrosos.