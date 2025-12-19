Registran los domicilios de dos diputados bolsonaristas por sospechas de corrupción

Los dos parlamentarios objeto de los allanamientos fueron Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara de los Diputados, y Carlos Jordy, también militante de la formación que lidera el exmandatario encarcelado por golpismo.

La investigación apunta que "agentes políticos, servidores de libre nombramiento y particulares habrían actuado de manera coordinada para desviar y posteriormente ocultar fondos públicos", según afirmó la Policía Federal en una nota.

El operativo de este viernes, autorizado por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino, cumple un total de siete órdenes de registro y decomiso en Brasilia y el estado de Río de Janeiro, colegio electoral de Cavalcante y Jordy.

Según CNN Brasil, las autoridades decomisaron cerca de 400.000 reales (72.000 dólares / 61.500 euros) en efectivo en la casa de Cavalcante, uno de los aliados más próximos de Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Jordy se declaró víctima de una "persecución implacable" en un vídeo divulgado en sus redes sociales.

"En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07.00 de la mañana, la Policía Federal acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos", relató.

El legislador comentó que su colega Sóstenes Cavalcante también enfrenta las mismas acusaciones.

"No me voy a intimidar, no voy a bajar la cabeza ante esta cobardía", advirtió Jordy.

La acción de este viernes es un desdoblamiento de una operación iniciada en diciembre de 2024 que investiga los delitos de malversación de recursos públicos, lavado de dinero y organización criminal.

El Partido Liberal (PL) es hoy la primera minoría en la Cámara de los Diputados al contar con 86 de los 513 escaños, mientras que en el Senado tiene 15 de los 81 asientos.