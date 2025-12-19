Roban un anillo de oro de Napoleón de un museo de Bélgica

Bruselas, 19 dic (EFE).- Un anillo de oro de 18 quilates y cinco brillantes que perteneció a Napoléon Bonaparte fue robado en Bélgica en la noche del miércoles al jueves junto a otros objetos de valor de un museo de la localidad de Genappe (centro), informó hoy la radiotelevisión pública RTBF.