Tres muertos y una decena de heridos en ataques en el metro de Taipéi

Según las autoridades, un hombre de 27 años detonó bombas de humo en la principal estación de la capital de Taiwán durante la hora pico nocturna, antes de iniciar una violenta agresión con arma blanca.

El ataque se extendió por la estación principal, un distrito comercial subterráneo y otra parada de metro, añadió la policía.

El sospechoso, que era buscado por evadir el servicio militar, murió en lo que parece ser un suicidio, había dicho el alcalde de Taipéi en una rueda de prensa el viernes por la noche.

Lea más: Duelo y silencio en Sídney tras el tiroteo más grave en Australia en tres décadas

Las autoridades lo calificaron de “acto deliberado”, pero dijeron que el motivo no estaba claro de inmediato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió este sábado una “investigación completa y exhaustiva” durante una visita a varios hospitales donde fueron ingresadas las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron trágicamente la vida en el horrible y violento ataque de anoche, y transmitir mi pésame a sus familias”, añadió.

Una de las víctimas murió al intentar detener el ataque en la estación principal, según las autoridades.

Un testigo declaró a la cadena local EBC News que había visto a “un hombre correr hacia el agresor e intentar reducirlo”.

“Al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a una persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo”, dijo el testigo, que no reveló su nombre.

Los delitos violentos son poco frecuentes en Taiwán, aunque en 2014 un ataque conmocionó a la normalmente pacífica isla cuando un hombre apuñaló a varias personas en el metro de Taipéi, dejando cuatro muertos. Fue ejecutado por los asesinatos en 2016.