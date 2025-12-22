Al menos nueve detenidos por los ataques a dos de los principales diarios de Bangladés

"Las fuerzas de seguridad de Bangladés han detenido al menos a nueve personas por su presunta implicación en los recientes ataques contra las sedes de los diarios nacionales Prothom Alo y The Daily Star, así como contra dos organizaciones culturales, durante operativos llevados a cabo en Daca y otras zonas del país hasta la mañana de este lunes", informó la Oficina de Prensa del Jefe Asesor de Bangladés, Muhammad Yunus, en un comunicado.

El documento añadió que la Policía y otras fuerzas del orden informaron el domingo a Muhammad Yunus, de que, tras analizar grabaciones de video, se ha identificado de forma preliminar a 31 sospechosos relacionados con estos incidentes.

Durante las protestas de la noche del jueves, tras confirmarse el asesinato en Singapur del líder estudiantil y candidato a las próximas elecciones, Sharif Osman Hadi, los grupos de manifestantes asaltaron en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India, provocando incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron un apagón mediático.

Los avances se dieron a conocer ayer en una reunión celebrada para revisar la situación general del orden público y presidida por Yunus.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se analizaron las novedades en la investigación sobre el asesinato del líder estudiantil, Sharif Osman Hadi, incluidos los esfuerzos para detener a los responsables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, la Policía identificó a tres personas a través de imágenes de video por presuntamente intentar crear desorden cerca de la residencia del Alto Comisionado Adjunto de la India en Chattogram.

Estas protestas reavivaron un sentimiento antiindia en las calles, alimentado por la retórica del fallecido Hadi sobre la supuesta “hegemonía india” y después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar a la exprimera ministra Sheikh Hasina en el exilio y de permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que India ha negado.

Este clima de hostilidad hacia la India ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas: los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) publicaron avisos oficiales confirmando la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi, Khulna y Chittagong.

Durante la reunión, el asesor principal ordenó a las agencias de aplicación de la ley acelerar los arrestos en el caso del asesinato de Hadi y otras actividades ilegales, enfatizando que mantener la ley y el orden normales antes de las próximas elecciones nacionales era una máxima prioridad.