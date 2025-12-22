EEUU pide a Ortega y Murillo que liberen a un pastor nicaragüense sobreviviente de cáncer

"Un pastor predicó por la paz y Murillo-Ortega le robó la libertad a su familia. Pedimos su liberación, para que no se vean obligados a pasar la sagrada festividad de la Navidad tras las rejas", abogó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X, cuyo mensaje fue compartido por la Embajada estadounidense en Managua,

Según esa oficina adscrita al Departamento de Estado, el 17 de julio pasado las autoridades nicaragüenses detuvieron al pastor cristiano y a cuatro miembros de su familia y los acusaron de alta traición por las críticas de Palacios a la "brutal represión y violaciones de derechos humanos de la dictadura" de Nicaragua.

"El pastor Rudy y uno de los miembros de su familia encarcelados son ambos sobrevivientes de cáncer que requieren atención médica regular", advirtió esa oficina, que ha demandado la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.

Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de "desaparición forzada", según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los privados de libertad se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

El mensaje de la oficina adscrita al Departamento de Estado, que en el pasado ha condenado el encarcelamiento de disidentes y guardabosques comunitarios en Nicaragua, ocurre casi un mes después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por "narcoterroristas".

En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de "enemigos de la humanidad", y que el Gobierno sandinista "se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen".