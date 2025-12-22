El Ejército de Somalia mata a un comandante y a otros 14 miembros de Al Shabab

“El Ejército Nacional de Somalia (SNA) llevó a cabo una operación de seguridad planificada contra elementos terroristas de Al Shabab en Jabad Godane, una zona del distrito de Xawaadle, en la región de Middle Shabelle”, indicó el ministerio de Defensa en un comunicado.

De acuerdo con la información, entre los combatientes abatidos este domingo se encontraba el comandante de Al Shabab responsable del área de Jabad Godane, Jaafar Aden, un médico del grupo llamado Abdirisaq Ali y un comandante de campo, que lideraba una célula militante en la zona, identificado como Da’ud.

Según el Ministerio, este escuadrón de yihadistas era reconocido por “orquestar actividades terroristas y atacar civiles”.

“La operación ha degradado significativamente la capacidad operativa del grupo en la región, especialmente en términos de liderazgo, coordinación y apoyo logístico”, señaló la nota.

Somalia ha redoblado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte ultraconservador.

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.