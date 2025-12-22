Fallece el actor James Ransone, Ziggy Sobotka en la serie "The Wire", a los 46 años

El actor, nacido en la ciudad de Baltimore, tenía 46 años y las causas de su aparente suicidio están todavía en proceso de investigación.

Ransone interpretó a Chester "Ziggy" Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de "The Wire", explica "Variety".

Cinco años después, Ransone protagonizó junto a Alexander Skarsgård "Generation Kill". Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

En 2019, Ransone interpretó la versión adulta del apacible conductor de limusina Eddie Kaspbrak, nacido en Derry, en "It: Capítulo Dos".

También participó en films recientes como "Black Phone 2", "V/H/S/85", "Small Engine Repair" y "What We Found", y en el formato televisivo en "Poker Face", "Seal Team", "50 States of Fright" y "The First".

Ransone nació en Baltimore en 1979. Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, de 1993 a 1997. Su gran oportunidad llegó coprotagonizando el drama adolescente de 2002 "Ken Park", y un año después, consiguió su papel en "The Wire", señala "Variety".