Finlandia aumentará la edad máxima para los reservistas

La reserva de Finlandia cuenta actualmente con unos 900.000 ciudadanos, y este país miembro de la OTAN tiene una fuerza bélica de 280.000 soldados.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, afirmó que la reforma, que entrará en vigor el 1 de enero, supondrá un aumento de 125.000 reclutas en un periodo de cinco años.

“El número de reservistas finlandeses rondará el millón en 2031”, indicó Hakkanen.

“Esta y otras medidas para reforzar nuestra defensa indican que Finlandia garantiza su seguridad ahora y en el futuro”, declaró Hakkanen.

El servicio militar es obligatorio para todos los hombres finlandeses cuando cumplen 18 años y voluntario para las mujeres en este país de 5,6 millones de habitantes.

Los reclutas pueden servir entre seis, nueve o doce meses, dependiendo de su formación.

El nuevo límite de edad se aplicará a las personas sujetas al servicio militar cuando la ley entre en vigor.

Según las nuevas normas, la disponibilidad de los reclutas se ampliará en 15 años para el personal alistado y en 5 años para los suboficiales y oficiales.

Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia y puso fin a décadas de no alineamiento militar al unirse a la OTAN en abril de 2023, poco más de un año después de la invasión rusa de Ucrania.

Finlandia cerró su frontera oriental con Rusia en diciembre de 2023, sospechando que Moscú estaba orquestando la llegada de migrantes para desestabilizar el país.