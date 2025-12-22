Israel ha matado al menos a 405 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de doce fallecidos a lo largo de este domingo, cuatro de ellos asesinados y ocho cuerpos recuperados de entre los escombros.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.115.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado y a los que considera "terroristas".

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Por otra parte, dentro de este último reporte se recogieron 4 nuevas muertes de ciudadanos como consecuencia del derrumbe de un edificio, lo que eleva a 15 el número de víctimas mortales por desplomes de inmuebles, en muchos casos bombardeados durante la guerra y ahora azotados por el temporal de invierno.

La Franja acumula toneladas de escombros tras más de dos años de devastación por fuego israelí y más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las carreteras, donde los equipos de ambulancias y Defensa Civil no pueden llegar a ellas por el momento", alertó Sanidad gazatí hoy.

Las autoridades palestinas insisten así en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.937 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.192 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.