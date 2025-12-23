EE.UU. dice es "preocupante" que se continúe "perturbando proceso electoral" en Honduras

"Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE (Consejo Nacional Electoral) pueda finalizar los resultados oficiales", indicó la misma fuente, en un mensaje también difundido por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en la red social X.

Además, advirtió que "cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble".

Los hondureños siguen sin conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, lo que es atribuido por las consejeras Hall y López, que representan a los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, a problemas técnicos, administrativos, amenazas, persecución, calumnias y violencia contra algunos escrutadores que participan en el escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias.

El escrutinio especial se inició el pasado 18 de diciembre, con cinco días de retraso, y ha sido interrumpido en varias ocasiones por marcadas diferencias entre los escrutadores de los partidos con el mayor caudal de votos, Nacional y Liberal (conservadores) y el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el último registro de la página web del CNE, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura -quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump- sigue encabezando los resultados con el 40,34 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44 %, y Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19,22 %, cuando se ha escrutado el 99,92 % de las actas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir autoridades presidenciales, municipales y legislativas.