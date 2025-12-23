Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en Panamá

La incautación tuvo lugar durante una operación desarrollada en un área del distrito de Chepo, provincia de Panamá, en la que fueron aprehendidos dos ciudadanos panameños presuntamente vinculados con el alijo.

El tipo de droga y el peso total del cargamento no fue precisado por las autoridades, pero los paquetes suelen pesar un kilogramo y la sustancia más traficada por Panamá es la cocaína.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) indicó que "la sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de cuatro (4) tucas (troncos) de madera que habían sido previamente modificadas, evidenciando un método sofisticado de ocultamiento para evadir los controles de seguridad".

"Cabe destacar que este hallazgo revela una nueva modalidad utilizada por organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, lo que pone de manifiesto la constante evolución de los métodos empleados por estas estructuras delictivas", agregó el organismo de seguridad.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.