Rusia pone la primera multa por incitar a una mujer al aborto

"Un juez de Saransk (región de Mordovia) dictó la primera sanción administrativa en la historia reciente de Rusia en un caso de incitación al aborto", informó a través de Telegram la fundación antiabortista 'Mujeres Por La Vida'.

Una mujer amparada por la organización le comunicó a su pareja estar embarazada de gemelos, quien por razones económicas se opuso a ser padre y propuso pagar por el aborto, acto que disgustó a la embarazada y que le llevó a poner fin a la relación y denunciar al hombre.

La fundación le brindó a la mujer ayuda legal y psicológica para que continuara con la denuncia y su embarazo.

El padre, que fue multado con 5.000 rublos (63 dólares), admitió los hechos durante el juicio, pero negó haber incitado a su expareja a abortar.

Mordovia fue la primera región en adoptar esta ley contra el aborto y a la que se han sumado más de una veintena de regiones.

Al mismo tiempo, algunas organizaciones han exigido aumentar las sanciones a entre 50.000 y 800.000 rublos (entre 600 y 10.000 dólares).

Cada vez más clínicas rusas se desprenden de su licencia para practicar abortos, algunas llegando a estar coaccionadas por las autoridades regionales.

Según declaró la semana pasada el jefe de la Comisión Patriarcal para Asuntos Familiares, Fiódor Lukianov, 800 clínicas privadas dejaron de ofrecer este tipo de servicios.

Las autoridades rusas dedican cada vez mayor atención a la natalidad del país, después de registrar cientos de miles de muertes a causa de la guerra contra Ucrania.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.