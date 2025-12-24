Consejera electoral advierte sobre intentos de afectar proceso de elecciones en Honduras

"Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional, para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos", expresó Hall en la red social X.

Hall explicó que en la noche del martes, en la sesión (virtual) que celebró el pleno de los tres consejeros, y por sugerencia de la secretaria del CNE, Telma Martínez, se aprobó una declaración final de las elecciones presidenciales.

Hall y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron la sugerencia y Marlon Ochoa se opuso al afirmar que "aquí se consumará un golpe de Estado electoral", debido a que, aún no ha finalizado el escrutinio especial, iniciado el pasado jueves, y del que todavía faltan contar 395 actas electorales.

Ochoa aseguró: "No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático".

Señaló además que en cumplimiento de su deber, como consejero secretario del CNE, presentará una denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía), a fin de solicitar de "manera urgente la investigación integral y el aseguramiento de las evidencias de lo que evidentemente es resultado de asociación ilícita en perjuicio del pueblo hondureño".

Hall por su parte agregó que "cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder? Abramos los ojos: continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras".

Hasta ahora se desconoce cuando se hará la declaración sugerida por la secretaria del CNE sobre los resultados de las elecciones presidenciales, después de las cuales el CNE tiene un plazo, que vence el 30 de diciembre, para dar a conocer los resultados oficiales.

Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,92 % de las actas escrutadas, Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el conteo con el 40,28 %, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,51 %.

La aspirante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados de los comicios, permanece en tercer lugar con el 19,20 % de los votos.