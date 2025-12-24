El PIB de Nicaragua creció un 4,9 % en los primeros nueve meses de 2025

Con ese resultado, el crecimiento acumulado anual a septiembre de 2025 se ubicó en 4,5 %, de acuerdo con la estimación preliminar del banco emisor del Estado.

La entidad monetaria explicó que el PIB correspondiente al tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) tuvo un "mayor dinamismo", al registrar un crecimiento interanual de 6,8 % (5 % en el trimestre anterior).

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El emisor indicó que la evolución interanual del PIB en el tercer trimestre de 2025 fue resultado del crecimiento en las actividades de construcción (28,2 %), explotación de minas y canteras (25,1 %), comercio (11,3 %), hoteles y restaurantes (9 %), pecuario (5,6 %), agua (5,5 %), transporte y comunicaciones (5,1 %) e industria manufacturera (5,1 %), entre otras actividades económicas.

Esa evolución se vio atenuada por las disminuciones en administración pública (-4,5 %), pesca y acuicultura (-1,9 %), silvicultura y extracción de madera (-1,3 %), y agricultura (-1.2%), anotó.

Por el enfoque del gasto, el crecimiento del PIB trimestral estuvo determinado por el impulso de la demanda interna, debido al crecimiento del consumo (5,7 %) y de la inversión fija (30,6 %), puntualizó la entidad monetaria.

"Lo anterior se vio atenuado por la disminución de la demanda externa neta, como resultado del mayor aporte marginal negativo de las importaciones, que primó sobre el aporte de las exportaciones", apuntó.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.

Para 2026, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía nicaragüense de entre un 3 y 4 %, con una inflación del 2,7 %.