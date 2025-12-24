Kim Jong-un califica de "amenaza" los planes de Seúl de construir submarinos nucleares

Durante una inspección para ver los progresos en la construcción de su propio sumergible nuclear de 8.700 toneladas, Kim aseguró que el plan "empeorará la inestabilidad en la región de la península de Corea", en declaraciones publicadas este jueves por la agencia estatal norcoreana KCNA.

Pionyang considera los planes de Seúl "un acto ofensivo que viola gravemente su seguridad y soberanía marítima", así como "una amenaza a su seguridad que debe ser combatida", según la agencia.

El mandatario se refirió así a la decisión de las autoridades estadounidenses de levantar parcialmente sus restricciones al enriquecimiento de uranio de Corea del Sur a fin de construir una flota de submarinos de propulsión nuclear que le permita hacer frente a la superioridad que Corea del Norte tiene en este ámbito.

Durante su inspección, el líder norcoreano aseguró que la construcción por parte de Pionyang de su propio submarino nuclear, equipado con misiles guiados, será "un cambio crucial que marcará una época y que asegura aún más (...) el nivel de disuasión de guerra que ha alcanzado" el país, según KCNA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Corea del Sur lleva tiempo aspirando a desarrollar su propios sumergibles propulsados por reactores nucleares, pero su principal obstáculo reside en las restricciones legales y tecnológicas derivadas principalmente de su pacto sobre energía atómica con EE.UU., el conocido como "Acuerdo 123", que prohíbe al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines que no sean pacíficos y civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dado que los submarinos de propulsión nuclear requieren uranio altamente enriquecido o combustible nuclear especializado regulado por este acuerdo, Corea del Sur no puede proceder sin la aprobación explícita de Washington o una enmienda sustancial al tratado.

En la actualidad solo seis países del mundo poseen y operan submarinos de propulsión nuclear, un activo con el que Seúl espera revertir la actual superioridad de Pionyang, que cuenta actualmente con una flota de unos 70 sumergibles con motores diésel-eléctrico, casi el triple que su vecino del sur.