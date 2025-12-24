La minería creció un 3,2 % entre enero y octubre de este año en Perú

La cifra se ofreció tras el reporte de un crecimiento interanual de 7,2 % del sector durante octubre pasado, como reflejo del aumento de la producción nacional de la mayoría de los metales.

En el balance de los diez primeros meses del año, la producción de cobre creció en 2,9 %, la de oro en 3,4 %, la de zinc en 18,8 %, la de plata en 8,8 %, la de plomo en 7,2 % y la de estaño en 5,7 %.

En el período mencionado, disminuyó la producción de molibdeno, en 8,4 %, y la de hierro, en 14,6 %.

Al referirse a octubre pasado, el BCRP señaló que la producción de cobre creció 4,5 % interanual, por efecto base y mayor procesamiento en empresas mineras como Antamina, Antapaccay y Chinalco (ampliación Toromocho).

Durante el décimo mes del año, la producción de zinc también aumentó en 30,9 %, principalmente por la recuperación de las leyes de Antamina.

Además, las producciones de plata y plomo crecieron en 13 % y 4,9 %, respectivamente, también impulsadas por el mayor aporte de Antamina.

La producción de estaño aumentó 31,7 % por el incremento de la minera Minsur y la de molibdeno registró un crecimiento de 16,3 %, reflejo del mayor procesamiento de las empresas Southern y Cerro Verde.

Por su parte, la producción de hierro registró un incremento de 5,4 % por el incremento de Shougang Hierro Perú.

El BCRP agregó que la producción de oro disminuyó 7,0 % interanual en octubre, principalmente por un menor procesamiento de las mineras Gold Fields, Antapaccay y Poderosa.