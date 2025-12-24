Los 20 puntos del plan de paz ucraniano: garantías de seguridad y congelación del frente

El plan, al que el Kremlin no ha dado aún su visto bueno, es una versión revisada de la propuesta de 28 puntos que Washington había preparado en base a sugerencias de Moscú, pero en él Ucrania no renuncia a ingresar algún día en la OTAN ni reconoce la soberanía rusa sobre Crimea y otros territorios ocupados.

Estos son los 20 puntos del plan que presentó Zelenski a periodistas ucranianos este martes, según los recogió la agencia estatal Ukrinform hoy:

Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

Punto 11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Punto 12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia, aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.

Punto 13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).

Punto 14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

Punto 15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

Punto 16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

Punto 17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

Punto 18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

Punto 19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Punto 20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata.