Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,05 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba un 0,01 %, hasta las 6.909 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,13 %, hasta los 23.530 enteros.

La bolsa viene de cerrar una jornada en verde tras conocerse que la economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, según los primeros datos relativos al producto interior bruto (PIB) que se publican del país desde septiembre por el reciente cierre del Gobierno federal.

Los índices también se vieron impulsados ayer por las tecnológicas, entre ellas Nvidia, que sin embargo hoy abría con pérdidas (-0,6 %).

En este sector, Alphabet bajaba un 0,5 %, Broadcom perdía un 0,3 % y Amazon restaba un 0,13 %, mientras que Oracle avanzaba un 0,56 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La bolsa termina la sesión de hoy a la 13:00 hora local (18:00 GMT) y permanecerá cerrada mañana por el festivo de Navidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,31 %, hasta 58,56 dólares el barril, tras los datos del PIB y mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que trasladan crudo venezolano.