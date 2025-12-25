Peña conversa con presidente electo de Honduras y le transmite deseo de "trabajar juntos"

"Hemos conversado con el presidente electo y estamos listos para trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero para todos nuestros ciudadanos", dijo Peña en un mensaje que difundió en su cuenta en la red social X.

Asimismo, el gobernante paraguayo envió sus felicitaciones al pueblo de Honduras "por su ejemplar participación en el proceso democrático".

El miércoles, el Gobierno de Paraguay se sumó a los Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana y, en un comunicado conjunto, felicitaron a Asfura por su triunfo en los comicios, a la vez que desearon que la transición en Honduras "se desarrolle de manera pacífica y ordenada".

"Los países abajo firmantes felicitamos al señor Nasry 'Tito' Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre", señalaron estos gobiernos en un pronunciamiento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CNE de Honduras declaró ayer como virtual presidente electo a Asfura -aliado de Estados Unidos- con el 40,26 % de los votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el recuento del CNE, que se desarrolló muy lentamente en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso, hasta las 15:00 hora de Honduras (21:00 GMT), el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quedó en segundo lugar con el 39,54 %.

Por su parte, la candidata del Libre, Rixi Moncada, ocupó el tercer puesto, con el 19,19 %.

La resolución del CNE detalla que Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y Moncada 705.428 sufragios.