Un muerto y veinticinco heridos tras la caída de un autobús a un barranco en Ecuador

El siniestro se produjo por la tarde en el kilómetro 63 de la vía Alóag - Santo Domingo, que conecta la costa con la zona andina del país, de acuerdo a información oficial.

Hasta el sitio llegaron bomberos del municipio de Mejía y miembros de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud, de la Policía y de otras instituciones de respuesta que ayudaron con las operaciones de rescate y de control del tráfico en la zona.

El ECU-911 indicó que los heridos estaban siendo atendidos en el lugar y que posteriormente iban a ser trasladados a centros de salud.

Entre enero y septiembre se registraron 15.076 siniestros de tránsito en Ecuador, 5.378 de ellos solo en el tercer trimestre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Del total, 827 siniestros involucraron a 870 autobuses de pasajeros, en los que hubo 1.047 personas lesionadas y 178 fallecidas.

A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).