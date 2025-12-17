Dos muertos al volcar bus en que viajaban estudiantes en Coronel Oviedo

En la madrugada de este miércoles se reportó un accidente fatal de tránsito ocurrido en la Ruta PY02, en una zona conocida como Santa María Ñu, cerca de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Victorino Bogado, jefe de la Comisaría 31 de Coronel Oviedo, indicó que un bus de la empresa Guaireña Turismo que se dirigía a Asunción cayó a una cuneta al costado de la ruta – a la altura del kilómetro 146 y quedó volcado.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00. Según comentó a ABC Color una fuente policial, el conductor del transporte manifestó que intentó esquivar a un animal que le salió al paso sobre la ruta, lo que habría ocasionado que pierda el control del rodado.

En el bus viajaban 37 estudiantes que regresaron a Paraguay luego de haber realizado un viaje de fin de año a Camboriú, Brasil.

Dos víctimas fatales

Dos de los pasajeros fallecieron y, pasadas las 5:00, sus cuerpos seguían atrapados dentro del bus. El comisario Bogado comentó que las víctimas son un varón y una mujer cuyas identidades aún no se conocen.

Los demás pasajeros fueron trasladados al Hospital General de Coronel Oviedo y, según un reporte preliminar, no presentan lesiones graves.