Vuelco de bus en Oviedo: hace 25 años un choque ocasionó casi 30 muertes en la misma zona

El vuelco de un bus de egresados sobre la ruta PY02, a la altura de Coronel Oviedo, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 heridos leves, volvió a poner en el centro del debate la peligrosidad de este tramo vial, escenario de una de las peores tragedias de tránsito registradas en el país hace un cuarto de siglo.

Hace 25 años, en esta misma zona de la ruta PY02, un violento choque protagonizado por un ómnibus derivó en una tragedia que causó casi 30 víctimas fatales, según publicaciones periodísticas de la época. Aquel hecho marcó a toda una generación y quedó grabado en la memoria del país.

Un tramo con antecedentes trágicos

El siniestro ocurrido a fines de los años 90 involucró a un transporte de pasajeros que colisionó de manera frontal, provocando decenas de muertes y numerosos heridos. El impacto fue de tal magnitud que el hecho es considerado hasta hoy como uno de los accidentes viales más graves registrados en Paraguay.

Según testigos, el chofer del camión habría intentado adelantarse de manera imprudente, lo que generó el choque frontal. El camión que transportaba tejas y tejuelones terminó en una zanja y su carga quedó esparcida en el lugar. El hecho se produjo cerca de las 5:00 de aquel 6 de marzo del 2000.

Vecinos de la zona recuerdan que, desde entonces, se reclama mayor control, señalización adecuada y mejoras estructurales en la ruta, considerada de alto tránsito y riesgo, especialmente para buses de larga distancia. Ya se registraron muchos choques fatales en la zona.

El accidente de hoy

El vuelco del bus de egresados ocurrió hoy la madrugada sobre la ruta PY02, cuando el vehículo trasportaba a un grupo de estudiantes volcó y cayó a la cuneta. El hecho dejó dos fallecidos y más de 30 heridos leves, quienes fueron derivados a distintos centros asistenciales.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, pero el chofer alegó que se le cruzó una motocicleta sin luz y por ello terminó volcando.