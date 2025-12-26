Vídeo: investigan muerte en villa argentina durante operativo policial en Navidad

La Justicia argentina investiga la muerte de Juan Gabriel González, de 45 años, ocurrida el jueves de Navidad en el Barrio 20 de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras un procedimiento de la Policía de la Ciudad que buscaba controlar una pelea entre vecinos, según informó el medio Clarín.

El hecho se registró pasadas las 13:00, luego de que una discusión entre dos mujeres derivara en disturbios mayores y llamados al servicio de emergencias 911.

Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación acudieron al lugar y fueron recibidos con botellas y palos por familiares y allegados. En ese contexto, González llegó en su vehículo con la intención de ingresar a su vivienda, sin participar del conflicto inicial.

Lea más: Argentina: ONGs de derechos humanos denuncian asesinato de un hombre a manos de la Policía

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muerte bajo investigación

Según registros en vídeos captados por vecinos, el hombre discutió con los uniformados y fue golpeado con bastones. Minutos después, con la llegada de refuerzos policiales, se escucharon entre cuatro y cinco disparos. De acuerdo con la versión oficial, se trató de balines de goma, consideradas no letales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

González fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su fallecimiento por una herida en el tórax.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, a cargo del juez Hugo Decaría, con pericias a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal. También se inició un sumario interno en la fuerza porteña.

Denuncias por “gatillo fácil” y protestas sociales

Familiares y organizaciones de derechos humanos sostienen que se trató de un caso de violencia institucional. En redes sociales, un primo de la víctima afirmó: “Un barrio entero fue testigo de lo que considero, sin dudas, un grave caso de gatillo fácil”, mientras que diversas agrupaciones convocaron a una marcha para pedir justicia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y otras entidades se sumaron a las críticas al accionar policial. Según cuestionan, se trató de un uso desmedido de la fuerza en barrios populares.

El cuerpo de González fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte. La investigación avanza en paralelo al análisis de celulares, cámaras y elementos antidisturbios utilizados durante el operativo.