La UE celebra el acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya

"La UE acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego firmado hoy por Camboya y Tailandia y pide a ambas partes que lo apliquen de buena fe", se lee en un comunicado emitido por el Servicio de Acción Exterior del bloque comunitario.

La institución europea agradeció además a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) su "papel positivo en el resultado" y mostró su disposición a prestar "todo el apoyo necesario" a ambos Estados.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común y se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.