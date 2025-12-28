Cierran los colegios electorales en República Centroafricana tras una jornada tranquila

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- estaban llamados a las urnas en unos 6.700 centros de voto para unas elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales).

Las votaciones definirán el futuro del país, uno de los más pobres del mundo pese a sus recursos naturales (petróleo, diamantes, oro o uranio), que sufre violencia de grupos armados y cuyo Gobierno cuenta con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y de una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA) para reforzar la seguridad.

Los centros de voto abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (05:00 GMT), si bien muchos empezaron la jornada con notable retraso, según constató EFE en la capital, Bangui.

No se descarta que, dadas las demoras iniciales, algunos colegios permitan a los electores votar más allá de la hora de cierre oficial.

Siete candidatos compiten por la Presidencia, incluido Touadéra, así como los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra, sus dos principales adversarios.

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en la primera vuelta; si no se llega a ese porcentaje, habrá una segunda ronda.

En el poder desde 2016, Touadéra no se podría presentar si no hubiera impulsado el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos presidenciales.

Esa enmienda permitió al mandatario, de 68 años, postularse a un tercer mandato.

Una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), ha boicoteado los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo.

Desde finales de 2012, la RCA ha vivido una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo.