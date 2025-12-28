Frente a frente, Trump y Zelenski conversan de paz

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.