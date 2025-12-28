Perú reporta 12 hospitalizados tras el sismo de magnitud 6 que el sábado dejó 25 heridos

El ministerio señaló en un comunicado que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Salud reportó un total de 25 personas atendidas por diversas lesiones, "de las cuales 12 se encuentran hospitalizadas y 13 han sido dadas de alta".

Según el informe con las últimas cifras oficiales, seis de los hospitalizados son atendidos en centros médicos de la región de Áncash y los demás en hospitales de la región de La Libertad.

En Áncash se dio el alta a otras 12 personas atendidas por presentar diferentes lesiones y en La Libertad a un paciente.

El temblor de magnitud 6 se produjo a las 21.51 hora local de este sábado (02.51 GMT del domingo), con epicentro frente a la ciudad costera de Chimbote, en la región de Áncash, y se sintió también en Lima y Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en su último reporte que, además de los heridos, el sismo causó daños en viviendas, carreteras, establecimientos de salud, comercio y energía eléctrica, principalmente en Áncash y La Libertad.

Una hora después se produjo una réplica en la misma zona, que alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que a las 0.17 horas de este domingo (05.17 GMT) se registró otro movimiento, de magnitud 4,3, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Durante la mañana de este domingo, se sintió en Lima un nuevo movimiento, de magnitud 4,8, que no causó daños pero fue el cuarto de una seguidilla de temblores de tierra reportados desde la noche del viernes en la capital peruana.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.