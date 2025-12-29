El Gobierno de Perú designa nuevos jefes del Ejército y Comando Conjunto de FF.AA.

En ambos cargos, la designación se hará efectiva a partir del jueves 1 de enero de 2026, precisaron las resoluciones firmadas por Jerí y por el ministro de Defensa, César Díaz.

El general Briceño reemplazará en el cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al general David Ojeda Parra, al cumplir 40 años de servicios y pasar al retiro.

Briceño era hasta diciembre el comandante general del Ejército peruano, cargo que ocupará desde enero el general Calle, quien era, a su vez, jefe del Estado Mayor General de esa institución armada.

Sin embargo, ambos jefes militares están bajo una investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación de helicópteros rusos MI-17, que ha quedado inconcluso, según informó el diario La República.

Además, durante la gestión de Ojeda y Briceño, el Ejército peruano compró material bélico consistente en 10.000 fusiles Arad 7 a la Industria de Armadas de Israel (IWI) por 27.3 millones de dólares, así como 30 vehículos blindados 8x8 K808 "White Tiger", de la compañía coreana Hyundai Rotem, por 60 millones de dólares, agregó el diario limeño.

Briceño ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela de Ingeniería del Ejército, Comandante General de la tercera Brigada de Fuerzas Especiales en el Frente Huallaga, director de Inteligencia, y comandante del Comando Operacional del Sur y Centro, entre otros cargos en el Ejército peruano.