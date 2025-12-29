Los casos de sarampión aumentan rápidamente en la región sudanesa de Darfur, advierte MSF

"Los casos de sarampión están aumentando rápidamente en Darfur del Sur, del Oeste y Central. Desde septiembre de 2025, se han registrado más de 1.300 casos en los centros de salud apoyados por MSF, pese a que la organización ha instado reiteradamente a la puesta en marcha de campañas de vacunación y a la reanudación de los programas de inmunización de rutina", dijo la ONG.

Por ello, instó a las autoridades a "eliminar de inmediato todas las barreras burocráticas y administrativas que dificultan el transporte de vacunas en todo Darfur", en un comunicado.

Al mismo tiempo, pidió a Unicef, la agencia de la ONU para la Infancia, que "actúe con mayor urgencia para coordinar el transporte y la entrega de vacunas, jeringuillas y otros suministros esenciales".

El envío de vacunas para campañas reactivas y programas de inmunización se realiza en un entorno operativo extremadamente complejo en Sudán.

El conflicto actual ha interrumpido las rutas de importación y ha generado importantes obstáculos administrativos y burocráticos para los actores humanitarios implicados en la vacunación, incluidos retrasos en las autorizaciones de envíos transfronterizos y en los procedimientos exigidos por las autoridades sudanesas, según MSF.

A ello se suma una coordinación insuficiente en la entrega de vacunas, la "principal causa de los retrasos sobre el terreno. El suministro de vacunas y otros materiales debe coordinarse mucho mejor para que todo llegue con mayor rapidez a donde se necesita”, señaló el coordinador de emergencia de MSF en Darfur, Ahmed Fadel.

Los equipos de MSF en Darfur también están tratando actualmente a pacientes con difteria, tosferina y otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.

“Lo que se necesita con urgencia es que el Ministerio de Salud, con el apoyo de sus socios en el ámbito sanitario, entre ellos Unicef, reanude la inmunización sistemática y garantice un suministro suficiente de vacunas”, dijo Fadel.

Lejos de ser un virus leve, el sarampión puede ser mortal para los niños menores de cinco años, para las embarazadas y para aquellos con un sistema inmunológico debilitado, y también puede causar infecciones que pueden provocar un daño cerebral permanente, sordera y ceguera.

La vasta región de Darfur está tomada prácticamente al completo por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se enfrentan al Ejército desde abril de 2023.

El pasado fin de semana, la agencia humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) aseguró que un equipo de evaluación llegó a Al Fasher, capital de Darfur del Norte, en la que es la primera misión de este tipo desde que la ciudad cayó en manos de las FAR el pasado octubre tras meses de asedio y duros combates.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de más de 13 millones y que más de la mitad de la población se enfrente a niveles de inseguridad alimentaria agudos, según la ONU.