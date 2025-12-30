La Bolsa mexicana pierde un 1,5 % e hila su segundo retroceso consecutivo

Con este movimiento, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó hasta las 64.366,7 unidades, tras anotar un nuevo máximo histórico de 65.636,36 unidades el viernes pasado.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles cuando se ubicó en 65.616,43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en últimas tres semanas.

“En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1,5 % y con un bajo volumen de operación de 57,89 % por debajo de su promedio de 100 días”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras Bolsa Mexicana de Valores (-3,64 %), Alsea (-2,92 %), Industrias Peñoles (-2,68 %), Banorte (-2,35 %) y La Comer (-2,23 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,15 % frente al dólar, al cotizar en 17,99 unidades por billete verde, frente a los 17,97 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 99,7 millones de títulos por un importe de 12.312 millones de pesos (unos 684 millones de dólares).

De las 598 firmas que cotizaron en la jornada, 286 terminaron con sus precios al alza, 285 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de infraestructura de gas natural Esentia Energy (ESENTIA ll), con el 3,49 %; de Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 3,4 %, y de la firma financiera Actinver (ACTINVR B), con el 2,59 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el –15,62 %; del club de fútbol América (AGUILA CPO), con el –4,9 %, y la Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el -3,64 %.