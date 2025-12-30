Mundo
30 de diciembre de 2025 - 23:17

Presidente colombiano dice que EE.UU. bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano de Maracaibo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Photo by LUIS ACOSTA / AFP)
Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos bombardeó una presunta fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo y vinculó el lugar con la guerrilla del ELN. Las declaraciones se dan tras el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump sobre un ataque contra infraestructuras usadas para el narcotráfico en Venezuela.

Por ABC Color

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína (...) Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, dijo Petro en X.