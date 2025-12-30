Rusia protesta ante Letonia, Lituania y Estonia por sus restricciones a embajadas rusas

"El Ministerio de Exteriores de Rusia citó a los encargados de negocios temporales de Letonia, Lituania y Estonia, a los que extendió una protesta decidida por la implementación por parte de las autoridades inamistosas de estos países de regulaciones a las actividades administrativas de las embajadas en Riga, Vilna y Tallin", señaló la diplomacia rusa en un comunicado publicado en el portal oficial.

Exteriores alertó a los diplomáticos de los países bálticos que "las exigencias ilegales implementadas dificultarán considerablemente el trabajo de las entidades diplomáticas en el Exterior, violando de modo grosero el artículo 25 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961".

Estas leyes, recalcó el ministerio, "obligan a Letonia, Lituania y Estonia, como países anfitriones, a garantizar a las representaciones diplomáticas todas las posibilidades de cumplir con sus funciones".

"El carácter discriminatorio de estas medidas también contradice el inciso 1 del artículo 47 de la convención de Viena, que veta las políticas discriminatorias del Estado anfitrión", añadió.

La dependencia diplomática rusa alertó a los representantes de los países bálticos que Rusia se reserva el derecho de tomar las medidas de respuesta correspondientes.