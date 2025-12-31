Describen dos nuevas especies de caracoles terrestres microscópicos en Ecuador

Las nuevas especies, bautizadas como 'Chocodiscops minutissimus' y 'Radiadiscops demistriatus', pertenecen a la familia 'Scolodontidae' y miden menos de dos milímetros de ancho, "lo que las convierte en algunos de los caracoles terrestres más pequeños conocidos para el país y la región andina", detalló el Instituto en un comunicado.

Los investigadores, que pertenecen a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Avans y al Centro de Biodiversidad Naturalis, de Países Bajos; la Universidad de Bielefeld, de Alemania; y al Inabio, explicaron que estos caracoles representan "un hallazgo de gran relevancia científica".

"Sus características morfológicas, como la forma de la concha, la presencia o ausencia de costillas y el tamaño del ombligo, no coinciden con ningún otro género conocido, lo que llevó a los investigadores a proponer dos géneros completamente nuevos para la ciencia", destacó el Inabio.

Los ejemplares fueron recolectados durante trabajos de campo realizados en 2019 y analizados mediante microscopía electrónica y técnicas de alta resolución en Ecuador y Europa, y hasta ahora, en el país solo se había descrito formalmente una especie de 'Scolodontidae' microscópico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Inabio, este hallazgo sugiere que este grupo de caracoles es mucho más diverso de lo que se pensaba, no solo en Ecuador sino en los bosques tropicales de Sudamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Reserva Un poco del Chocó se encuentra en una zona de transición entre dos grandes 'hotspots' de biodiversidad: el Chocó Tumbesino y los Andes tropicales, donde estudios previos ya habían destacado la existencia de una gran diversidad de moluscos terrestres.

Sin embargo, para los investigadores este trabajo confirma que "muchas especies aún esperan ser descubiertas, en particular entre los micromoluscos".