Cancillería de México expresa sus condolencias por incendio en Suiza que deja 40 muertos

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este jueves sus condolencias a Suiza por el incendio registrado durante la madrugada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, donde las autoridades locales confirmaron 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico.