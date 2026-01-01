EEUU dice que maniobras chinas junto a Taiwán "aumentan innecesariamente las tensiones"

"Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan innecesariamente las tensiones", explica el comunicado, rubricado por el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot.

El mensaje de Piggot parece hacer especial referencia también a los mensajes enviados desde Pekín a Tokio después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, asegurara que una acometida china sobre Taiwán podría ser una cuestión de "supervivencia" para Japón, declaraciones duramente criticadas por el gigante asiático, que considera que interfieren en un asunto de su política interna.

Con similares argumentos, China tachó el miércoles de hipócritas tanto a Japón, como a Australia o a instituciones de la Unión Europea por criticar las recientes maniobras militares chinas a gran escala ejecutadas en torno a Taiwán.

"Instamos a Beijing a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en cambio, entable un diálogo constructivo", prosigue el comunicado del Departamento de Estado.

El texto concluye con un mensaje estándar que Washington viene transmitiendo desde hace años: "EE.UU. apoya la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y se opone a los cambios unilaterales del statu quo, incluidos los que se realicen mediante la fuerza o la coerción".

Este comunicado llega apenas tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quitara peso a las últimas maniobras militares de Pekín, que incluyeron el despliegue de aviones, buques de guerra o el uso de fuego real con artillería de largo alcance.

En declaraciones a la prensa el lunes, Trump destacó su relación cercana con el presidente chino, Xi Jinping, dijo que las maniobras no le preocupaban en absoluto y aseguró que Pekín lleva dos décadas haciendo simulacros militares de ese tipo en torno a Taiwán y que "los ejercicios anteriores eran de mayor envergadura que los actuales".