El presidente de Portugal pide en su último discurso más tolerancia y cohesión nacional

Rebelo de Sousa transmitió este mensaje en su tradicional discurso de Año Nuevo, pronunciado en el Palacio de Belém en Lisboa, que este año fue breve y en el que evitó temas polémicos que pudieran ser interpretados como una intromisión en la campaña electoral en curso de cara a los comicios presidenciales del próximo 18 de enero.

Tras diez años como presidente (2016-2026), Rebelo de Sousa pidió para 2026 "más tolerancia, más acuerdo, más instinto; más que instinto e intuición, sentido de cohesión nacional. Con ideas, soluciones y personas nuevas".

"Esa es la naturaleza y la fuerza de la democracia; el pueblo elige libremente lo que quiere y a quién quiere para el futuro. Con la esperanza de que sea diferente y mejor que el pasado. Ideas, soluciones y personas. Esa es también mi esperanza, diré más, es más que esperanza, es mi certeza, un futuro mejor que el pasado", dijo.

También deseó que sea "un año con más desarrollo, más justicia, más libertad, más igualdad, más solidaridad", así como "más salud, más educación, más vivienda, más justicia, aún más crecimiento, aún más empleo y menos pobreza y desigualdad".

El presidente señaló algunos hitos que se conmemoran este año entrante, como los 40 años de la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la creación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), a la vez que mostró su deseo de "una paz duradera en Ucrania, en Oriente Medio, también en Sudán, en tantos otros conflictos del planeta".

Como acostumbra en sus discursos, Rebelo de Sousa recurrió a referencias a la literatura y citó al escritor Eça de Queiroz para describir a los portugueses, de quien destacó, entre otros, su generosidad, sus sentimientos de gran honor o su gran persistencia.

Y concluyó: "Queridos compatriotas, con cualidades y coraje excepcionales que superan con creces los logros. Así somos desde hace casi 900 años. Así seremos siempre. Muy buenas noches. Feliz 2026".