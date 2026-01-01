Gobierno dice no saber si hay colombianos entre las 87 personas excarceladas en Venezuela

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite informar que, a la fecha, no ha sido notificado oficialmente que, dentro de dichas excarcelaciones, se encuentren nacionales colombianos que estuviesen detenidos en el vecino país", señaló la Cancillería en un comunicado.

Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este 1 de enero en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte), un centro donde fue recluida buena parte de las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones.

En ese sentido, la Cancillería colombiana resaltó que "realiza un monitoreo permanente de la situación a través de su Embajada y consulados en Venezuela".

"Así mismo, mantiene canales de diálogo activos con las autoridades venezolanas dirigidos a extender las solicitudes de información pertinentes y abogar por el respeto al debido proceso de sus connacionales, en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963", agregó la información.

Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser "mercenarios" que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, en un contexto de represión en el que la oposición ha reportado miles de desapariciones y arrestos, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje, de los cuales 17 fueron liberados en octubre pasado.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024 se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".