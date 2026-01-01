Siete detenidos en Irán acusados de intentar convertir la protesta ciudadana en disturbios

La agencia conservadora Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, reportó que los siete detenidos intentaban convertir las manifestaciones ciudadanas en disturbios, y uno de ellos estaba armado.

Asimismo pidió a la población mantenerse alerta ante posibles intentos de manipulación por parte de elementos hostiles que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad.

Según imágenes publicadas por activistas en redes sociales, en diversas marchas se han escuchado lemas a favor del regreso de la monarquía, como “esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

Los arrestos se produjeron un día después de que el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtiera que cualquier intento de convertir las protestas económicas en un “instrumento de inseguridad” o en la “ejecución de escenarios diseñados desde el exterior” se enfrentará a una reacción legal destinada a proteger los derechos públicos y el orden social.

En años anteriores, las autoridades iraníes han vinculado cualquier movimiento de protesta contra el sistema islámico con actores externos, especialmente Israel y Estados Unidos.

Durante las protestas de 2022, iniciadas tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial, muchos manifestantes fueron acusados de colaborar con Israel y se enfrentaron a duras sentencias, incluidas penas de muerte.

Diversas ciudades iraníes han sido escenarios de protestas desde el domingo por las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la acelerada depreciación del rial y la inestabilidad económica que afecta al país.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El rial ha estado en constante devaluación, presionado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU por el programa nuclear de Teherán, y por la mala gestión de las autoridades.