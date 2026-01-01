Zelenski subraya que la entrada en la UE de Ucrania es parte de las garantías de seguridad

En un mensaje publicado en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelenski subrayó que "la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario".

Zelenski abordó con su homólogo chipriota, en el día en que Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y Estados Unidos, después de que el pasado domingo el jefe del Estado ucraniano se reuniera durante tres horas en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas", dijo Zelenski antes de agradecer a Chipre y los chipriotas el apoyo a la causa ucraniana frente a la invasión rusa.