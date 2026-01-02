Proyectos de electricidad en Perú ascienden a 17.000 millones de dólares en inversiones

Lima, 2 ene (EFE).- Los proyectos de generación y transmisión eléctrica en Perú ascendieron a 17.228 millones de dólares en inversiones, hasta noviembre pasado, con un 14,6 % correspondiente a energía renovable no convencional, según informó este viernes un boletín de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).