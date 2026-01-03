Excandidato presidencial hondureño celebra “libertad” de Venezuela tras captura de Maduro

Nasralla afirmó en la red social X que "más de siete millones de venezolanos" han abandonado su país por lo que calificó como una "dictadura de izquierda" encabezada por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y por Maduro, que "les negó el trabajo en ese rico país perpetuando el poder en manos de una élite burocrática bajo la mentirosa promesa de igualdad".

"Toda forma de autoritarismo es una imposición y una traición al pueblo", subrayó Nasralla, quien añadió que para que una democracia sea real "el voto debe ser algo más que un papel en una urna, debe ser un mandato vinculante con procesos electorales auditables y libres de sospecha".

Nasralla, que no reconoce los resultados de los comicios generales en Honduras del pasado 30 de noviembre y denuncia fraude, advirtió que con un gobierno que considera "ilegítimo" se prolongará "el sufrimiento de miles de familias hondureñas".

En Honduras, sostuvo Nasralla, "los votos no cuentan" y las elecciones significaron "el fin de la libertad" en el país centroamericano.

Añadió que la legitimidad de un nuevo Gobierno en Honduras "emana exclusivamente de la voluntad de las personas, contada de manera justa, voto por voto, como se hace el mismo día de las elecciones en muchos países más poblados de Sudamérica".

Al comparar la situación de Venezuela con la de Honduras, señaló que, mientras los venezolanos podrán regresar ahora a su país "en libertad", la realidad es distinta para 2,5 millones de hondureños que "escaparon" hacia Estados Unidos y España por "no encontrar oportunidades de trabajo" en la nación centroamericana.

"Y los que aún no se han ido tampoco van a encontrar trabajo con una dictadura de derecha que se quiere instalar ilegalmente en Honduras, ya que fue entre 2010 y 2022 que se produjo la mayor emigración de hondureños", enfatizó Nasralla.

Advirtió que, con un gobierno que considera "ilegítimo", continuará "el sufrimiento de miles de familias hondureñas" y reafirmó su postura al señalar que “democracia siempre, dictadura nunca”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el 24 de diciembre al candidato Nasry 'Tito' Asfura, del también conservador Partido Nacional y respaldado por EE.UU., presidente electo de Honduras, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones.

Asfura obtuvo 1.479.822 votos, seguido de Nasralla, quien consiguió 1.452.796 sufragios, una ajustada diferencia de unos 27.000 votos, de acuerdo con la resolución del CNE.