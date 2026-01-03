Merz dice que es necesario un Gobierno legitimado por las urnas en Venezuela

"Ahora no debe producirse inestabilidad política en Venezuela. Es necesario garantizar una transición ordenada hacia un Gobierno legitimado por las urnas", dijo Merz en un comunicado, en el que acusó a Nicolás Maduro de haber "llevado a su país a la ruina" y reconoció que Berlín necesita tiempo para analizar la detención del líder venezolano.

"Las pasadas elecciones fueron amañadas. Por eso, al igual que muchos otros países del mundo, no hemos reconocido a la Presidencia", señaló Merz en alusión a los resultados de las últimas elecciones presidenciales venezolanas, celebradas en 2024.

"Maduro jugó un papel problemático en la región, formando alianzas desafortunadas en todo el mundo y enredando a Venezuela en el tráfico de drogas", agregó el canciller alemán antes de calificar como "compleja" la justificación de la intervención estadounidense en suelo venezolano de este sábado y pedir respeto al derecho internacional.

"El marco jurídico de la operación de Estados Unidos es complejo", señaló Merz.

"Nos tomaremos nuestro tiempo para analizarlo. En principio, en las relaciones entre Estados deben aplicarse los principios del derecho internacional", indicó el jefe del Gobierno de Alemania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país".