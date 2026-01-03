Venezolanos en Bolivia celebran la captura de Maduro y piden reconocimiento para González

Una treintena de venezolanos se reunieron a los pies de la estatua de Simón Bolívar en la plaza Venezuela, en el centro histórico de La Paz, con banderas de su país para "agradecerle a Dios" porque hoy pueden "ver la luz de la libertad" en su país, dijo a los medios Alejandro Bracho, integrante de la comunidad venezolana.

"Sabemos que ya el pueblo venezolano había decidido el 28 de julio por un nuevo Gobierno, lo decidió abrumadoramente y ellos (el Gobierno de Maduro) se robaron las elecciones, ellos sí se han robado nuestros recursos, ellos nos robaron la libertad, ellos nos robaron parte de nuestra vida. Y hoy la justicia podrá tardar, pero llega", afirmó.

Bracho agradeció el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, que pudo "sacar a este narcorégimen que tenía secuestrado" a su país y también al Gobierno y al "pueblo boliviano" que acompañó y "ha sido solidario" con la causa venezolana.

El venezolano pidió al Parlamento de Bolivia "que por favor reconozca la libertad de Venezuela" porque "no hay otra razón más grande que la libertad y defender los derechos humanos".

"Y la mejor manera de defender los derechos humanos es reconocer lo que el pueblo venezolano decidió el 28 de julio, que tenemos un nuevo presidente que es Edmundo González, con nuestra vicepresidenta María Corina Machado y es el Gobierno legítimo que debería estar gobernando a Venezuela", agregó Bracho.

En Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, el festejo se realizó en la plazuela del Estudiante, donde cerca de una veintena de venezolanos corearon "libertad, libertad", portando banderas de su país y camisetas de la Vinotinto y al ritmo de música folclórica de Venezuela.

Hasta el lugar también llegó la vocera presidencial, Carla Faval, quien aseguró que el Gobierno del centrista Rodrigo Paz "siempre" estará "del lado de los derechos humanos", de los "gobiernos democráticos" y "del respeto al voto".

"Mi presencia aquí ratifica que estamos del lado del pueblo venezolano, del lado de la verdad y del lado de la democracia", sostuvo Faval.

La vocera aseguró que el Ejecutivo boliviano busca coordinar con la comunidad internacional "acciones de asistencia humanitaria" para garantizar el "bienestar" y el respeto de los derechos humanos de los venezolanos.

"Vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para poder apoyar en este proceso y que Venezuela pueda recuperar de manera completa e irrestricta no solamente su democracia, sino también su institucionalidad", añadió.

Donald Trump anunció este sábado que su país capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los sacó del país, tras una acción militar en Caracas, lo que abrió una fase de alta tensión política y diplomática en Venezuela y la región.

Rodrigo Paz, que tomó posesión el pasado 8 de noviembre, sostuvo en sus redes sociales que Bolivia está "al lado de la democracia" y que "la salida para Venezuela es respetar el voto".

Tras ser elegido presidente, Paz se alejó de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que le valió ser suspendido del bloque bolivariano ALBA, del que Bolivia formó parte en las Administraciones de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), aliados políticos de Maduro.

Ambos exgobernantes condenaron por separado la acción estadounidense en Venezuela.