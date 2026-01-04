Cientos de personas protestan en España por la "agresión imperialista contra Venezuela"

Convocada por la Plataforma contra la OTAN, la concentración ocupó casi una manzana de la calle de Serrano, donde se ubica la legación, vigilada por un fuerte dispositivo policial para impedir que los manifestantes se acercaran al edificio.

"Fuera yankees de América Latina", "Esa embajada está ensangrentada", "OTAN no" o "No queremos, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana" fueron algunos de los lemas coreados.

También se portaban carteles con mensajes como "Trump agresor", "Boicot a Estados Unidos" o "Estados Unidos agresor".

Participaron la secretaria general del partido Podemos, Ione Belarra, y el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, que denunciaron la operación militar norteamericana y el traslado de Maduro a la fuerza a los EE.UU., donde está acusado de narcotráfico.

Belarra sintetizó la intervención militar como "ilegal" y de "guerra por petróleo", de manera que "el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump".

Es el "el Hitler de nuestro tiempo", añadió, al mismo tiempo que reclamaba que se rompan las relaciones con ese país para aislarlo internacionalmente, que España salga de la OTAN y se pare la imposición de la ley del más fuerte.

A su juicio, el Gobierno español y la Unión Europea (UE) se están comportando "como auténticos lacayos de los Estados Unidos".

Si Estados Unidos sabe que puede actuar con total impunidad, "no cabe duda de que el siguiente objetivo va a ser Groenlandia, o Canadá, o Colombia o Panamá", dedujo el dirigente comunista Enrique Santiago.

Por ello, consideró imprescindible que la UE, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos defiendan con claridad el Derecho internacional, ya que, en caso contrario, "la deriva criminal es imparable".

En la concentración de la ciudad vasca de Bilbao, la cónsul de Venezuela Glenna del Valle Cabello instó "a todo el país a activarse" contra la agresión, rechazó una transición liderara por EE.UU. y denunció el "secuestro" de Nicolás Maduro por fuerzas militares norteamericanas: "Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos", enfatizó.

"Venezuela es de los venezolanos", proclamó la hermana del ministro chavista del Interior, Diosdado Cabello, quién calificó de "asesino" al presidente estadounidense, Donald Trump, y agradeció el apoyo de los concentrados contra la intervención militar norteamericana.

Además de Bilbao las protestas congregaron a cientos de personas en las otros capitales de la región del País Vasco, San Sebastián y Vitoria, convocadas por la plataforma internacionalista Hegoak, formada por agentes políticos, sindicales y sociales, y con apoyo de fuerzas de izquierda.

En Logroño, la concentración de protesta de unas 200 personas contra la operación estadounidense, convocada por la organización política Izquierda Unida, transcurrió con tensión por la presencia inesperada de una veintena de manifestantes partidarios de la acción de Washington.