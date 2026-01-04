Pekín registra en 2025 sus mejores niveles de calidad del aire desde que hay registros

De acuerdo con la información publicada por el Centro de Divulgación de Protección Ecológica y Medioambiental de Pekín, la concentración media anual de partículas finas PM2,5 se situó en 27 microgramos por metro cúbico, lo que supone un descenso interanual del 11,5 % y la primera vez que este indicador cae por debajo del umbral de 30 microgramos desde el inicio de los registros.

Las cifras reflejan una mejora sostenida a lo largo de la última década. En comparación con 2013, cuando la concentración media anual de PM2,5 alcanzaba los 89,5 microgramos por metro cúbico, la reducción acumulada ronda el 70 %, según las mismas fuentes oficiales.

Otros contaminantes clave también registraron descensos en 2025. Las concentraciones medias de partículas PM10, dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) se situaron en 48, 22 y 159 microgramos por metro cúbico, respectivamente, con reducciones interanuales de entre el 7 % y el 11 %.

El dióxido de azufre (SO2) y el monóxido de carbono (CO) se mantuvieron en niveles bajos y dentro de los límites fijados por la normativa nacional.

En conjunto, la ciudad contabilizó 311 días con buena o excelente calidad del aire, 21 más que el año anterior, lo que elevó este porcentaje hasta el 85,2 %, el nivel más alto desde que comenzaron las mediciones. Durante todo el año se registró un solo día de contaminación grave, el menor número hasta la fecha.

Las autoridades municipales atribuyen estos resultados a medidas sostenidas de control de emisiones y a la cooperación regional contra la contaminación atmosférica, y señalan que el control de las partículas finas seguirá siendo el eje de la política ambiental de la capital.

La mejora en la capital se produce tras varios años de refuerzo de las políticas de reducción de contaminantes, que incluyen la ampliación de zonas verdes, la promoción del transporte eléctrico y los objetivos nacionales de transición hacia un modelo de desarrollo con menores emisiones.

En los últimos años, China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, ha redoblado sus esfuerzos por mejorar los niveles de dióxido de carbono, la limpieza del aire y el mantenimiento de la biodiversidad.

Asimismo, se ha fijado objetivos como alcanzar el pico de sus emisiones de CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060, además de conseguir que los combustibles no fósiles procuren un 25 % de la energía generada en el país, en el que el carbón es todavía protagonista.