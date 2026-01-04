UE pide "máxima moderación" a las fuerzas iraníes durante las protestas

"Seguimos de cerca la evolución de la situación en Irán, con manifestaciones que reflejan las demandas de muchos iraníes. Nos preocupan las muertes y lesiones que se han comunicado e instamos a las fuerzas de seguridad iraníes a que actúen con la máxima moderación al hacer frente a las protestas pacíficas", dijo un comunicado del SEAE.

Asimismo, el servicio diplomático de la Unión Europea (UE) también instó a Irán a abordar "los retos socioeconómicos (...) mediante un diálogo inclusivo, no con violencia".

Finalmente, el comunicado llamó a las autoridades del país a respetar "los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y a que permitan la libre circulación de la información y el acceso a Internet" y pidió que "todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos" fueran puestas en libertad "de inmediato".

De acuerdo con datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, unas 60 ciudades de 25 provincias de Irán han sido escenario de protestas desde el domingo pasado, en las que al menos 16 personas han perdido la vida, entre ellas un agente, y al menos 582 han sido detenidas.

Los medios oficiales han descrito un ambiente de disturbios en el país, atribuidos a manifestantes armados o a actores extranjeros, a quienes el líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó ayer de abusar de las protestas económicas de los comerciantes y llamó a “ponerlos en su sitio”.

Las protestas comenzaron el domingo pasado en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político, con consignas directas contra el liderazgo del país y el sistema de la República Islámica.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.