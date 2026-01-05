Aduaneros rusos se incautan de un alijo de cocaína procedente de América Latina

La droga se encontraba oculta en un contenedor a bordo de un carguero, que fue inspeccionado por empleados del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, precisa el canal de Telegram Baza.

Se ha abierto una causa penal por tráfico de droga a gran escala.

La pena máxima que ese delito es la cadena perpetua.

En septiembre de 2025, Rusia anunció la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

